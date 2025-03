Nikola Glumac: "Promis unter Palmen"-Fauxpas! Er hält Max Suhr für Claudia Oberts Sohn

Nikola Glumac (29) kommt aus den Schlagzeilen nicht mehr heraus. Zuletzt machte sich nicht nur seine Freundin Kim Virginia (29) Sorgen um ihn. Denn der Reality-TV-Star war plötzlich in Dubai verschwunden. Erst kurz zuvor war er in Australien zusammen mit seiner Liebsten in einen schweren Autounfall verwickelt. Kim Virginias Angst, ihm könnte erneut etwas zugestoßen sein, sollte sich bewahrheiten. Nikola hatte wieder einen Autounfall.

Doch glücklicherweise war ihm nichts Schlimmeres passiert. Während sich die beiden nun von den Strapazen der vergangenen Wochen erholen, dürfen die Fans sich über die volle Ladung Nikola im TV freuen. Denn dort ist er aktuell bei "Promis unter Palmen" zu sehen – unter anderem mit Bildern, die seiner Freundin Kim schwer zu schaffen machen dürften.

Denn in dem Format, das schon vor einigen Monaten in Thailand gedreht, aber erst jetzt bei Sat.1 ausgestrahlt wird, lässt der einstige Kuppel-Show-Kandidat nichts anbrennen. Er flirtet mal mit Kim, dann wieder mit Melody Haase (31). Und nachdem er erst in Episode 3 seine heutige Verlobte aus der Sendung geworfen hat, bandelt er in Folge 4 wieder mit Melody an. Doch es sollte nicht sein einziger Fauxpas bleiben ...