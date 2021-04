Promis unter Palmen: Enthüllt! DIESE heftige Szene war nicht im TV zu sehen

SAT.1 hat sogar einige Aussagen aus der Sendung rausgeschnitten, weil sie zu krass waren. Das verrät Katy Bähm jetzt in den sozialen Netzwerken. "Schwule sind eklig! Euch sollte man die Schwänze abschneiden! In anderen Ländern werdet ihr zurecht umgebracht!", soll der adoptierte Prinz laut der Dragqueen vor laufender Kamera gesagt haben. "Dieser Angriff kam aus dem nichts. Ich war im ersten Moment schockiert, war wie versteinert und habe versucht, es respektvoll zu machen. Es hätte nichts gebracht, wenn ich mich reingesteigert und ausgerastet wäre. Dieser Mensch war so aggressiv und gefährlich in diesem Moment."