Promis unter Palmen: Homophobie-Skandal um Prinz Marcus! Das sagt SAT.1

Gestern Abend ging bei "Promis unter Palmen" die Post ab! Die 12 "Stars" zogen in ihre Villa in Thailand ein und ließen es ordentlich krachen. Schon am ersten Abend floss reichlich Alkohol. Auf den hätte Prinz Marcus von Anhalt mal lieber verzichten sollen. Denn er sorgte gleich zu Beginn für einen handfesten Skandal...