"Promis unter Palmen": Genug! Elena Miras platzt der Kragen

Elena platzt der Kragen

"Jetzt muss ich doch etwas loswerden. Ich habe jetzt gerade von so vielen von euch ein paar Interviews bekommen. Und jetzt merkt man einfach immer wieder, wenn ein Format ausgestrahlt wird, muss jeder irgendwie etwas dazu sagen. Und jeder denkt, ach, ich sage jetzt einfach mal dies und das", feuert Elena. "Die haben gar keine Ahnung, weil die waren ja gar nicht dabei. Oder die Menschen, die jetzt einfach über Kandidaten ablästern, obwohl sie die gar nicht kennen. Das ist einfach so zum Kotzen. Und meistens sind das halt echt so alte Damen, die komplett kein Leben haben und denen ist einfach so langweilig. Das ist einfach so ekelhaft. Das ist, glaube ich, fast schlimmer als das, was in der Sendung kommen wird."

Es war bestimmt nicht das letzte Mal, dass jemand seinen Senf zur Show abgegeben hat. Doch das passt Elena absolut nicht in den Kram! "Diese Menschheit ist echt ein Rätsel. Ich kann das überhaupt nicht verstehen", erklärt sie fassungslos.

