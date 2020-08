Katy Bähm: Freund oder Verlobter? So lebt die Dragqueen privat!

In der deutschen Fernsehlandschaft ist Katy Bähm längst keine Unbekannte mehr. 2019 nahm die blonde Schönheit bereits an der ProSieben-Show „Queen of Drags“ teil. An Selbstbewusstsein mangelte es der Showqueen weniger, trotzdem musste sie am Ende mit einem sechsten Platz das Feld räumen. Doch auch wenn die TV-Karriere bislang stagnierte, hat Katy Bähm bereits viele Fans innerhalb der LGBTQI-Szene gesammelt. Mit ihrer Teilnahme an „Promi Big Brother“ möchte Katy Bähm nun den Menschen ihre Begeisterung für die queere Kultur näherbringen.