Promis unter Palmen: Liebes-Drama am Set

Kurz vor den Dreharbeiten hatte Emmy Russ eine Affäre mit Calvin. Doch der machte in der thailändischen Villa plötzlich Elena Miras schöne Augen. "Er findet Elena ganz toll. der fährt so steil auf sie. Guckt euch das an. Der findet die Granate", erklärt Mitbewohner Willi Herren. "Dann hat er aber noch ein Problem mit Emmy. Mit der Emmy hat er vorher was gehabt."