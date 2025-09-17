ProSieben startet neue Reality-Show: Deshalb ist „Die Abrechnung” so brisant

In der Reality-Show „Die Abrechnung” wird Trash nochmal von einer ganz anderen Seite betrachtet. Denn die Promis wissen nicht, worauf sie sich einlassen – die Krux daran ist, dass sie erst beim Einzug erfahren, mit wem sie es dort zu tun haben werden. Und die Höhe ist: Sie werden dort auf jemanden treffen, mit dem sie im Leben nicht gerechnet haben: ihren Erzrivalen.