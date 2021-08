Queen Elizabeth: Abschied von ihrem Volk

So wie jedes Jahr, verbringt die britische Monarchin auch diesmal die Sommermonate auf Schloss Balmoral in Schottland. Die Königin nimmt sich die traditionelle Auszeit, um von den Amtsgeschäften ein wenig Abstand zu gewinnen. Ihr jetziger Aufenthalt ist dennoch für die Queen ein absolutes Novum. So ist es das erste Mal, dass sie die Reise nach Schottland nach dem Tod von Ehemann Prinz Philip antritt. Doch damit nicht genug! Wie nämlich neulich durch mehrere britische Medien berichtet wurde, soll die Queen Prinz Harry und Herzogin Meghan in diesem Sommer keine Einladung für einen Aufenthalt auf Schloss Balmoral geschickt haben. Während sonst alle Mitglieder der königlichen Familie auf den Sommersitz der Königin eingeladen werden, sind Meghan und Harry diesmal außen vor.

Wie es heißt, wird die Queen im Oktober aus Schottland abreisen. Bis dahin muss ihr Volk also vorerst auf die Monarchin verzichten.