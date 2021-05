Queen Elizabeth: Am Ende! Sie zerbricht an Philips Tod

Und auch wenn Königin Elizabeth versucht, sich abzulenken, kreisen ihre Gedanken immer wieder nur um Philip. Elizabeth lässt nämlich jetzt ihr eigenes Bier brauen. Die Pflanzen dafür wachsen auf ihrem Sandringham-Anwesen. Dem Ort, an dem sie glückliche Zeiten mit Philip verbrachte. Und während die Königin eher Gin bevorzugt, liebte ihr Mann ein kühles Bierchen. Es ist daher eine kleine Liebes-Huldigung an ihn. Die Queen ist ja dafür bekannt, dass sie ihre Gefühle versteckt. Aber so zeigt sie sie eben doch. Elizabeth plant, demnächst aus dem Buckingham Palast auszuziehen, um auf Schloss Windsor zu leben. Ihren Rückzugsort. Somit ist sie in der Nähe von Philip, der hier beigesetzt wurde.

Die Königin ist noch nicht lange Witwe. Ob sie sich daran gewöhnen wird? Fraglich. Alle Zeichen deuten darauf hin, dass Elizabeth ihr Amt niederlegen wird, um es der jüngeren Generation zu überlassen.