Queen Elizabeth: Der Palast bestätigt die traurige Nachricht

Große Sorge um die Queen

"Die Königin hat die heutige Geburtstagsparade und den Überflug sehr genossen, aber sie hat sich etwas unwohl gefühlt", verkündet der Buckingham Palast nun. "In Anbetracht der Reise und der Aktivitäten, die für die Teilnahme am morgigen nationalen Dankgottesdienst in der St. Paul’s Cathedral erforderlich sind, hat Ihre Majestät mit großem Widerwillen beschlossen, nicht daran teilzunehmen".

Trotzdem wolle die Queen "all jenen danken, die den heutigen Tag zu einem so denkwürdigen Ereignis gemacht haben". Bleibt zu hoffen, dass Elizabeth sich bald wieder erholt...