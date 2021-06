Queen Elizabeth: Rührende Geste an Prinz Philips Geburstag

Queen Elizabeth hat den Großteil ihres Lebens mit Prinz Philip verbracht. Doch am 9. April musste sie für immer Abschied von ihrem geliebten Ehemann nehmen. Heute hätte er eigentlich seinen 100. Geburtstag gefeiert. Ein besonders harter Tag für die Monarchin. In Gedenken an ihren Liebsten hat sie nun eine ganz besondere Rose pflanzen lassen...