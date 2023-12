Queen Elizabeth: Dieses düstere Familien-Geheimnis ist entsetzlich!

Jahre später deckte ein Reporter aus London das Versteck auf. "Tierische Schreie der Kranken hallten durch die Gänge. Die Fenster waren mit Stahlgittern versperrt. Es stank nach Urin. In einem großen Saal saßen die Kranken in Zwangsjacken gefesselt", berichtete er voller Entsetzen.

Queen Mum wollte nichts davon geahnt haben. Der Palast hüllte sich in Schweigen. Doch die Windsors kannten wohl die Wahrheit. Denn in den Kassenbüchern der Anstalt tauchten Zahlungen des Palastes auf: 125 Pfund gingen damals jedes Jahr an die Schwestern. "Nerissa wünschte sich eine Puppe mit Krone", stand in dem Buch.

Die Familie soll sogar die Schwestern offiziell für tot zu erklärt haben. Der Palast ließ angeblich die Totenscheine fälschen. "Die Queen und ihre Mutter hüten ein grausames Familien-Geheimnis", schrieb ein Unbekannter an Prinzessin Margaret, die Schwester der Königin. Die Enthüllungen über diesen Familien-Skandal schockierten Margaret so sehr, dass sie ihre Mutter Elizabeth angeschrien haben soll: "Man hat deine Nichten viele Jahre eingesperrt und vergessen. Das ist kaltherzig. Es sind die Töchter deines Bruders!"

Mit einem heimlich geschossenen Foto von Katherine in der Anstalt sollte die royale Familie am Ende sogar erpresst werden. Königin Elizabeth erhielt einen Brief mit einer Geldforderung. Der Geheimdienst MI5 jagte die Täter.

Im Jahr 1997 wurde das Horror-Haus geschlossen. Katherine erhielt einen Heimplatz in Surrey. Als sie dort 2014 starb, soll niemand aus der Windsor-Familie zur Beerdigung gekommen sein.