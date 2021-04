Queen Elizabeth: Erstes Statement nach dem Tod von Prinz Philip

Die Queen durchlebt aktuell eine schwere Zeit! So musste sich nicht nur letztes Wochenende ihren geliebten Ehemann zu Grabe tragen, sondern ebenfalls am Mittwoch ihren ersten Geburtstag ohne Prinz Philip beschreiten. Wie es der Queen an ihrem traurigen Ehrentag erging, verrät sie nun in einer ehrlichen Beichte!