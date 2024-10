Queen Elizabeth II. (†96): Neue Details zu ihrem Tod! Daran ist die Königin gestorben

Drei Jahre lang, von 2019 bis zum 6. September 2022, - nur zwei Tage vor dem Tod der Königin - war Boris Johnson Premierminister von England. Die Queen kannte er gut, begegnete ihr zuletzt auf Schloss Balmoral in Schottland, worüber ebenfalls in seinem Buch zu lesen ist. Als er von dem Privatsekretär der Queen empfangen wurde, erzählte er, dass es ihr über den Sommer immer schlechter gegangen sei. "Ich wusste seit mindestens einem Jahr, dass sie an einer Form von Knochenkrebs litt, und ihre Ärzte befürchteten, dass sie jederzeit stark abbauen könnte", schreibt Johnson in seinen Memoiren. "Sie schien blasser und gebeugter zu sein und hatte dunkle Blutergüsse an Händen und Handgelenken, wahrscheinlich von Infusionen oder Injektionen", erinnert er sich. Ihre Krankheit hatte allerdings keinen Einfluss auf ihren Geist, schreibt Boris Johnson weiter.