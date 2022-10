Queen Elizabeth nach ihrem Tod: Diese Zeilen erschüttern Charles bis ins Mark

Dabei sah es gerade aus, als würde der Familienstreit endlich ein Ende finden. Immerhin hatte Königin Elizabeth († 96) es sich auf dem Sterbebett gewünscht. Prinz William (40) hatte – nach einer Ermutigung von seiner Frau Kate (40) – begonnen, wieder Frieden mit seinem Bruder zu schließen. Und Charles hatte in seiner ersten Rede als König erklärt: "Ich möchte auch meine Liebe zu Harry und Meghan zum Ausdruck bringen, während sie ihr Leben im Ausland weiter aufbauen."

Danach führten die drei immer wieder Gespräche, in denen Harry und Meghan dem König versicherten, dass sie Frieden wollen. Sie versprachen zudem, keine weiteren Interviews mehr zu geben und den gesamten Deal mit Netflix abzusagen. Als sie schließlich wieder zurück nach Amerika flogen, war Charles guter Dinge.

Doch der Inhalt des Briefes zeigte, dass es ihnen nicht ernst gewesen war. Darin war nämlich ein Drehplan – ein Kalender, der anzeigt, wann was gefilmt wird. Darauf stand, dass Meghan und Harry wieder begonnen haben, Interviews für Netflix zu filmen! Sogar ein Ausstrahlungsdatum für ihre erste Dokumentation stand darauf: Ende Dezember. Interessant: Kurz zuvor wurde die fünfte Staffel von "The Crown", einer halb fiktionalen Serie über Englands Königshaus, veröffentlicht. Harry und Meghan können sich also sicher sein, dass sie die größtmögliche Aufmerksamkeit erhalten.

König Charles war geschockt, als er den Drehplan in Händen hielt. Meghan und Harry haben ihm Schlimmes angetan! Er hatte ihnen nicht nur Frieden angeboten, sondern auch in aller Öffentlichkeit erklärt, dass sie zur Familie gehörten. Damit hatte er der Herzogin in die Hände gespielt!

Seine Frau, Königsgemahlin Camilla (75), war von Harrys und Meghans Kehrtwende weniger überrascht. Dennoch hatte sie Verständnis für ihren Mann. "Du wolltest eben nur das Beste in deinem Sohn sehen." Doch Charles machte sich große Vorwürfe. Er hatte nicht gedacht, dass sein eigener Sohn ihn so schlimm täuschen würde. Wer so hintergangen wird, mag nicht mehr König sein …