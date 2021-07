Queen Elizabeth: Sie erfüllt Prinz Philip seinen letzten Wunsch

Sie erfüllt Philip seinen letzten Wunsch

Mittlerweile kann Elizabeth wieder lachen. Das dürfte auch daran liegen, dass sie einen geheimen Pakt mit Philip geschlossen hat! Ein Insider verrät gegenüber "The Sun", dass sie beiden sich darauf geeinigt haben, nicht zu lange zu trauern, wenn einer von ihnen stirbt. Und genau dieses Vorhaben setzt die Königin nun in die Tat um - sie will ihr Leben genießen!

Anfang Juli ließ Elizabeth sich beim Pferderennen in Ascot blicken. "Das hat sie unglaublich aufgemuntert. Sie vermisst Prinz Philip schrecklich, aber sie war auf seinen Tod vorbereitet", erklärt ein Vertrauter dem Blatt. "Sich so sehr um jemanden zu sorgen, dessen Zustand zunehmend schlechter wird, ist kräftezehrend. So war es auch für Ihre Majestät." Zum Glück hat sie ihr Lächeln nun wiedergefunden...

