Queen Elizabeth: Traurige Enthüllung! Es bricht ihr das Herz

Lange hat Queen Elizabeth darauf gewartet, die kleine Lilibet Diana kennenzulernen. Und nun ist ihr großer Wunsch endlich in Erfüllung gegangen! Vor kurzem haben Herzogin Meghan und Prinz Harry die royale Familie in England besucht und hatten dabei natürlich auch ihre süßen Sprösslinge mit dabei. Ein ganz besonderer Moment für die Monarchin! Doch leider konnte sie ihn nicht in vollen Zügen genießen...