Queen Elizabeth: Trauriger Abschied! Große Trauer im Palast

Wie traurig! Queen Elizabeth trauert um Lady Myra Butter. Die beiden waren fast ihr ganzes Leben lang befreundet. In der Todesanzeige heißt es, dass sie am Freitag im Alter von 97 Jahren friedlich in London eingeschlafen ist. Myra gehörte zu einer der Jugendlichen, die damals vom Buckingham Palast angeworben wurde, um sich der Prinzessin bei diversen Aktivitäten anzuschließen.