Queen Elizabeth: Traurige Neuigkeiten! Nach 69 Jahren sagt sie für immer Lebewohl

Ein herber Schlag für Queen Elizabeth. Schon am 03.12. ereilte die Queen die traurige Nachricht über den Tod ihrer Freundin, wie "The Sun" nun berichtete. Sie war nicht nur ihre Mitarbeiterin, sondern wurde über die Jahre eine ihrer engsten Freundinnen. Herzogin von Grafton, Ann Fortune FitzRoy, arbeite ganze 69 Jahre für die britische Krone und war zuletzt als Mistress of the Robes ("Herrin der Roben") für Kleider und Schmuck der Königin verantwortlich.

Queen Elizabeth kannte Ann bereits seit ihrer Krönung im Jahr 1953, als die Herzogin von Grafton als Lady of the Bedchamber (eine Art persönliche Assitentin) in ihr Leben tritt. Die gemeinsame Zeit schweißte die beiden Frauen immer mehr zusammen und es entstand eine enge Freundschaft. Ann stand ihr immer zur Seite und begleitete sie auf diverse Auslandsreisen, wie z.B. Nigeria (1956), Frankreich (1972), Marokko (1980) und Russland (1994). Ihre Verbundenheit machte Ann auch damit deutlich, dass sie die Queen zur Taufpatin ihrer zweiten Tochter machte.

Hach, solch eine schöne Freundschaftsgeschichte. In diesen schweren Zeiten, ist Queen Elizabeth nur ganz viel Kraft zu wünschen, dass sie die traurigen Verluste, die sie dieses Jahr bereits verkraften musste, schnell überwinden kann.

