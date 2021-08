Rafi Rachek: Bittere Beichte nach dem "Promi Big Brother"-Aus

Rafi ist fertig mit den Nerven

"Das war eine totale Grenzerfahrung. Ich habe in einer Woche jetzt so viel mitgemacht wie sonst in einem Jahr nicht. Das muss ich jetzt alles erst mal realisieren und verarbeiten. Das wird eine Weile dauern", erklärt Rafi im Interview mit "Bild". "Ich mache deshalb jetzt auch erst mal ein paar Wochen Urlaub. Ich brauche eine TV-Pause zum Abschalten. Ich werde die Formate aber nicht vermeiden. Sonst hätte Melanie Müller mir ja auch meinen Beruf versaut. Das möchte ich nicht zulassen."

Im "PBB"-Haus sei er vor allen Dingen so ausgerastet, weil ihn einige Dinge an seine eigenen Erfahrungen erinnert haben. "Mein Gefühl war: Hier stimmt etwas nicht. Da habe ich einfach rotgesehen. Ich bin temperamentvoll, wenn ich mich ungerecht behandelt fühle, brennt etwas bei mir durch. Ich habe viel Ungerechtigkeit und Unterdrückung erfahren – in meiner Familie, mit meiner Sexualität. Deshalb wirke ich auch oft nachdenklich. Das ist ein Päckchen, das ich mit mir rumtrage. Das bricht sich in solchen Streitsituationen Bahn" klagt er. "In diesem TV-Geschäft ist so viel Fake. Ich weiß nie, wem ich vertrauen kann. Deshalb vertraue ich fast niemandem mehr. Das macht mich manchmal wahnsinnig."

