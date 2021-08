Rafi Rachek: Enthüllt! Darum ist er wirklich bei "Promi Big Brother" ausgeschieden

"Mir geht es momentan ehrlicherweise überhaupt nicht gut", sagt Rafi Rachek im Interview mit InTouch Online. Kann er sich erklären, weshalb er so früh die Show verlassen musste? "Ich glaube, es hängt mit der Aktion mit dem Kochtopf zusammen, dass ich so früh rausgeflogen bin. Das scheint für die Zuschauer ein absolutes No-Go gewesen sein. Im Nachhinein betrachtet, war die Aktion wohl etwas übertrieben. Inhaltlich stehe ich jedoch hinter meinen Aussagen, die ich in Bezug auf Melanie und Eric wegen der Absprache geäußert habe", so der TV-Star.