Rafi Rachek: Heftige Attacke nach PBB-Exit!

Er selbst versucht, solche Beleidigungen oder Nachrichten zu ignorieren. "Ich stehe in der Öffentlichkeit und weiß, dass man damit umgehen muss. Ich versuche, es auszublenden und die Nachrichten zu löschen", erzählt er uns weiter. Die Show brachte Rafi Rachek an seine Grenzen. Deshalb will er nun erstmal abschalten und in den Urlaub fahren.

Was die Stars aus der ersten Staffel von "Big Brother" heute machen, erfahrt ihr hier im Video: