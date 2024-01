Ralf Dümmel: Heftiges Geständnis! Der Job frisst ihn auf

Ralf Dümmel ist nicht nur ein erfolgreicher Geschäftsmann, sondern durch seine Teilnahme an "Die Höhle der Löwen" auch ein echter TV-Star, den viele kennen. So bekommt der Investor des Öfteren unterwegs Produktideen vorgestellt. Bei der "NDR Talkshow" verrät er: "Egal wo ich bin, im Restaurant oder so, bekommt man Sachen vorgestellt." Doch nicht immer sind die Orte passend, wie Ralf Dümmel berichtet: "Natürlich gibt es Momente wie auf einer Toilette, wo da einer ist und sagt, wo ich sie hier gerade treffe, ich habe da 'ne Idee. Das kann man dann auch etwas schieben."

Übel nimmt er das den Zuschauern der Show und seinen Fans jedoch nicht: "Aber wenn man den Schritt macht, den ich mir ja auch gut überlegt habe, in die Öffentlichkeit zu gehen, dann möchte ich auch, dass die Leute die Sendung gucken und die Produkte kaufen. Und dann soll mich keiner ansprechen, das würde ich falsch finden. Die Leute sind ja alle supernett."