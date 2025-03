Ralf Schumacher: Emotionale Worte nach Eddie Jordans Tod

Für Ralf Schumacher war Jordan mehr als nur ein Teamchef – er prägte eine Ära des Rennsports mit seiner unkonventionellen, aber stets leidenschaftlichen Art. Doch nicht nur so bleibt Eddie seinem einstigen Schützling Ralf in Erinnerung: "Wir hatten eine großartige Zeit in Kapstadt. Deine Liebe zur Musik und die vielen Liveauftritte sind unvergesslich", so Schumacher in seinem rührenden Tribut und weiter: "Ich kann es kaum glauben, dass du den Kampf gegen die Krankheit verloren hast. Vielen Dank, dass du mir die Gelegenheit gegeben hast meine F1 Karriere in deinem Team zu starten. Dafür werde ich dir immer dankbar sein. Ich wünsche der gesamten Familie viel Kraft in diesen Stunden. Dich mein lieber Freund vermisse ich schon jetzt. Ruhe in Frieden."