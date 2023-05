Ralf Schumacher: Jetzt packt er über Ex Cora aus!

Im Interview mit "Bild" packt der 47-Jährige nun aus, wie das Verhältnis heute zu seiner Ex-Frau Cora ist: "Cora und ich haben weiterhin eine sehr gute Beziehung. Die Trennung war am Anfang schwierig für beide Seiten, aber das ist mittlerweile anders. Wir sind gute Freunde und dabei bleibt es auch. Der Rest ist privat.", erklärt Ralf.

Was er allerdings nicht privat hält, ist seine Einstellung zu Beauty-Eingriffen. So erzählt Ralf, dass er sich wegen einer verlorenen Wette, Botox hat spritzen lassen: "Ich gebe zu, ich habe vor mehr als zehn Jahren Botox an der Stirn ausprobiert. Das war nach einer verlorenen Wette. Ein Arzt war bei uns zu Gast, und wir haben uns lange über das Thema unterhalten. Dann habe ich es ausprobiert. Mein Problem ist, dass die Behandlung so gar nicht mit meiner Mimik zusammenpasst. Wenn ich Botox nehmen würde, dann sieht man das sofort, und das möchte ich für mich nicht. Ich komme mit meiner Pflege zurecht und kann mit der einen oder anderen Falte leben."

Und auch, wenn der Ex-Rennfahrer ab und an mit ein paar Kilos mehr auf der Waage zu kämpfen hat, fühle er sich in seinem Körper wohl. Zwar nicht wohler als früher, denn "ich bin ja älter geworden", sagt Ralf. "Da zwickt es beim Aufstehen schon mal an ein paar Stellen. Man versucht aber, so lange wie möglich gegen das Alter und gegen das Älterwerden im Spiegel anzukämpfen."

Auch interessant:

Jetzt packt Michaels Familie aus! Mehr dazu erfahrt ihr im Video: