Wegen Michael Schumacher: Bruder Ralf ist sauer!

Wie jetzt bestätigt wurde, leider vergebens. Auch in den Kommentaren unter Ralf Schumachers Post sind die Fans wütend: "Unfassbar, Michael hat den Sport in Deutschland groß gemacht und eure Stadt in der ganzen Welt bekannt gemacht", schreibt ein User. Ein anderer kommentiert: "Das kann doch nur ein schlechter Witz sein ...". Ein Kommentar fasst es dann noch sehr gut zusammen: "Dein Bruder ist und bleibt eine Legende, ganz egal, was irgendwelche Dorfpolitiker entscheiden."

Vielleicht wird es ja beim nächsten Mal was ...