Ralf Schumacher: Wie reagiert seine Ex Cora Schumacher auf sein Coming-Out?

"Das Schönste im Leben ist, wenn man den richtigen Partner an seiner Seite hat, mit dem man alles teilen kann", schreibt Ralf Schumacher (49) am Sonntagabend (14. Juli) zu einem Foto auf Instagram. Dieses zeigt ihn von hinten, Arm in Arm mit seinem Freund Etienne. Hiermit machte er nicht nur zum ersten Mal seit seiner Trennung von Cora Schumacher (47) 2015 eine Beziehung öffentlich, sondern feierte gleichzeitig sein Coming-out! Bereits seit zwei Jahren sei der 49-Jährige mit dem gebürtigen Franzosen glücklich.

Viele prominente Freunde und auch sein Sohn David (22) beglückwünschen Ralf in der Kommentarspalte zu seinem Liebesglück und dem Schritt in die Öffentlichkeit. So unter anderem Carmen Geiss (59). "Ich bin froh, dass ich ein Teil dieser Liebe sein durfte und noch mehr freue ich mich für die zwei, die sich gesucht und gefunden haben", erklärt die langjährige Freundin des Rennfahrers.