Ralf Schumacher: Nach Coming-out - Jetzt äußert sich Sohn David

Ralf Schumacher (49) hat sich geoutet! Der Ex-Rennfahrer hat lange ein Geheimnis um sein Privatleben gemacht - doch jetzt machte er seine Liebe zu einem Mann mit einem Foto auf Instagram öffentlich. "Das schönste im Leben ist, wenn man den richtigen Partner an seiner Seite hat, mit dem man alles teilen kann", schreibt der 49-Jährige zu einem Foto von ihm und seinem Freund, wie sie Arm in Arm den Sonnenuntergang anschauen. Der Mann, der seit zwei Jahren an der Seite von Ralf Schumacher ist, heißt Etienne, ist gebürtiger Franzose und arbeitet als Generalmanager von seinem Liebsten.

Die Kommentare unter dem Instagram-Beitrag sind eindeutig: Freunde und Fans des ehemaligen Rennfahrers freuen sich für ihn und finden es toll, dass er nun zu seiner Sexualität steht. Und besonders einen macht sein Coming-out richtig stolz: Ralfs Sohn David (22).