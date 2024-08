Ralf Schumacher: Wusste Cora Bescheid? Jetzt packt ihre Mutter aus!

Für Cora war Ralfs öffentliches Coming Out ein "Stich ins Herz", wie sie in einem Interview mit dem "Spiegel" erzählte. Sie stellte klar, dass sie nicht "eingeweiht" war. Ralf konterte und veröffentlichte WhatsApp-Chats von Cora und seinem Partner Étienne, in denen klar zu erkennen sein sollte, dass Cora über alles Bescheid wusste.

Jetzt stellt Coras Mutter Ingrid klar: "Er hat Gerüchte uns gegenüber immer dementiert." Ihr tue es leid, wie ihre Tochter "jetzt in der Öffentlichkeit beschimpft und als Lügnerin hingestellt wird", erzählt die 70-Jährige.