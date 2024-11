Ralph Macchio: Hollywood-Stern für den "Karate-Kid"-Star

Macchio wurde erstmals im Jahr 1984 durch seine Rolle als Daniel LaRusso in der "Karate Kid"-Reihe bekannt. Bei seiner gestrigen Ehrung bedankte sich der Schauspieler zunächst bei seinen Eltern und war dabei den Tränen nahe: "Sie und mein Bruder Steven legten den Grundstein dafür, was ich bin".

Seit 2018 verkörpert er seine Filmfigur wieder in der Serienadaption "Cobra Kai" und dankte insbesondere seinen Fans und Co-Stars für die Möglichkeit "dieses Erbe weiterzugeben, sei es an die jungen Darsteller von Cobra Kai oder an Freunde meiner Kinder". Dabei betonte er besonders, dass er es nicht als selbstverständlich ansehe, "in einer nicht immer fröhlichen Welt ein wenig Freude verbreiten zu können".