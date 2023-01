Raúl Richter und Vanessa Schmitt: Nach Liebescomeback! Ist ihre Liebe zum Scheitern verurteilt?

Die Chancen auf eine gemeinsame Zukunft war vor wenigen Monaten noch gar nicht so rosig. Die ehemalige "Miss Tuning 2017" deutete nach der Trennung auf Instagram sogar an, dass Raúl fremdgegangen sei. Die Influencerin löschte damals sämtliche Pärchen-Fotos, schrieb dazu: "Liebe ist, wenn es Spaß macht, treu zu sein." Doch egal, was zwischen den beiden vorgefallen ist – klären konnten sie es wohl. Denn der "Notruf-Hafenkante"-Star schwärmte bei der Premiere: "Wir sind jetzt seit vier Jahren zusammen – mit einer kleinen Pause. Das hat uns einfach gezeigt, dass wir zusammengehören, dass wir auf demselben Level sind, dass wir einfach Seelenverwandte sind." So sieht es auch seine Freundin Vanessa: "Wir genießen es und lassen das Jahr schön enden."

Nur die Fans zeigten sich gegenüber dem erneuten Beziehungsanlauf noch skeptisch. Doch wie lange es nun hält, wird man ja sehen.

