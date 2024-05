"Reality Queens" & Freundin von Aleks Petovic - Vanessa Nwattu: So tickt das Realitysternchen privat

InTouch Online: Was war für dich der Grund in das Format „Reality Queens - Auf High Heels durch den Dschungel“ zu gehen?

Ich wollte mich unbedingt mal „alleine“ in einem Format üben und zeigen. Es war mein erstes Format ohne Aleks und ich habe es als Chance gesehen, mich und meine Facetten endlich mal den Zuschauern präsentieren zu können. Zudem dachte ich mir, dass sich der Dschungel dafür perfekt anbietet, denn ich bin schon immer eine Survival-Queen im echten Leben gewesen!

Wie fand dein Freund es, dass du an dem Format teilnimmst? Was war seine erste Reaktion?

Aleks war von Anfang an dafür, dass ich an dem Format teilnehme! Egal bei was, er steht immer hinter mir und supportet mich, was ich sehr wichtig in einer Beziehung finde. Er war der Meinung, dass ich es super rocken werde und es eine tolle Chance ist, mich mal alleine im TV zu zeigen.

Eure Beziehung hat für ziemlich heftige Schlagzeilen und Anfeindungen gesorgt. Was meinst du, wie dir die anderen Teilnehmerinnen begegnen? Hast du Sorge, vorverurteilt zu werden?

Ich bin es schon gewohnt, für die damalige Situation verurteilt zu werden, allerdings macht es inzwischen nichts mehr mit mir, denn ich weiß, wer ich bin und kenne meinen Wert. Man hat immer Leute, die einen verurteilen, aber es gibt auch viele, die sich ein eigenes Bild machen, was man auch immer tun sollte. Von daher: Abwarten, was so passiert.

Wo siehst du deine eigene Schwäche, die dir zum Verhängnis werden könnte?

Meine Schwäche ist gleichzeitig auch meine größte Stärke, denn ich gebe immer 100 % und kämpfe bis zum bitteren Ende. Ich gebe nie auf, erst recht nicht in Spielen. Da kann ich auch wirklich verbissen sein. Kampfgeist wird allerdings nicht gerne von anderen gesehen, da es meistens auch immer eine große Konkurrenz bedeutet und eine große Konkurrenz bin ich absolut.

Wo siehst du die Schwächen bei deinen Mitstreiterinnen?

Die Schwächen meiner Mitstreiterinnen werden sicherlich bei den Spielen auftauchen. Ich denke bei einigen nicht, dass sie wirklich Gas geben und motiviert genug sind, durchzuhalten. Zudem stellt alleine der fehlende Luxus bei den meisten schon das größte Problem dar.

Es geht um ein Preisgeld von 50.000 Euro. Was hast du damit vor?

Das Geld würde ich gerne in meine Zukunft investieren. Wie genau, weiß ich noch nicht. Entweder wird es gut, wie z.B. in ein Eigenheim investiert, oder es wird eine Weile gespart.

Worauf können sich die Zuschauer freuen?

Die Zuschauer können sich auf pure Emotionen freuen! Man wird schöne, traurige, lustige, zickige und kämpferische Momente erleben. Das, was dort teilweise passiert ist, fühlt sich heute noch immer wie ein Fiebertraum an. Einschalten lohnt sich definitiv!

Die Sendung startet am Donnerstag, 6. Juni, auf RTL+. Im Anschluss wird dann jeden Donnerstag eine neue Folge erscheinen. Insgesamt sind neun Episoden geplant.

