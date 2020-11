Rebecca Mir: Böser Verrat! Ihr Herz ist gebrochen

Fans fallen Rebecca in den Rücken

Aber von Anfang an: Auf Instagram macht ein bekanntes Bekleidungsunternehmen, das auf Unterwäsche und Dessous spezialisiert ist, gerade Werbung für die neue Kollektion. Als Model haben sie sich Rebecca ausgesucht, die in dem Clip nicht mit ihren Reizen geizt. Doch anstatt sich für die dunkelhaarige Schönheit zu freuen, fallen ihr ausgerechnet ihre eigenen Fans in den Rücken. Was für ein fieser Verrat!

Unter dem Video häufen sich mittlerweile die bösen Kommentare:

"Unsympathisches Model."

"Die sieht ja jetzt aus wie 40."

"Einbildung ist auch eine Bildung."

"Das Gesicht gefällt mir null. Sie sieht sehr männlich aus."

"Sie sieht nicht weiblich aus und wirkt nicht freundlich. Das ist kein Neid. Die Lili Paul-Roncalli dagegen ist Bombe und wirklich schön. Dagegen kann die Rebecca echt einpacken."

Autsch! Wie gemein...

