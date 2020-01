Rebecca Mir & Massimo Sinató: Jetzt lässt SIE die Bombe platzen!

Jetzt ist es raus! Via "Instagram" meldet sich Rebecca Mir nun bei ihren Fans mit einer zuckersüßen Nachricht zu Wort, die für ordentlich Begeisterung sorgt...

Rebecca Mir verkündet Hammer-News

Wie nun berichtet, können sich ihre Fans und die von ihrem Ehemann Massimo Sinató schon bald auf ein ganz besonderes Ereignis freuen. So verrät die , dass sie demnächst mit ihrem Liebsten bei "Das große Backen" vor der Kamera stehen wird, um den Kochlöffel zu schwingen. Rebecca erklärt in ihrem Post: "Ich bin schon aufgeregt! Am 12.2 kommt "Das große Backen" wir sind dabei und treten gegeneinander an." Wow! Was für Hammer- ! Das so eine Nachricht von ihren Fans nicht lange unentdeckt bleibt, ist kaum verwunderlich...

Die Fans von Rebecca sind aus dem Häuschen

Wie unter dem Post der Beauty deutlich wird, hat sie damit bei ihren Fans voll ins Schwarze getroffen. So kommentieren diese: "Ooh..cool.. JETZT guck ich die Show auf jeden Fall", "Freu mich auf euch und bin gespannt wer besser backen kann" sowie "Danke für den tollen Tipp. Werde die Sendung auf jeden Fall aufnehmen." Mehr Fan-Begeisterung geht definitiv nicht! Wer von den beiden wohl das Rennen machen wird und mit seinen Backkünsten die Jury überzeugen kann? Wir können definitiv gespannt sein und freuen uns schon jetzt...

