Seit ihrer Teilnahme an „Germany’s Next Topmodel“ 2011 hat Rebecca Mir ihre Vielseitigkeit vielfach unter Beweis gestellt. Ob im modischen Jumpsuite als "taff"-Moderatorin, in einer eleganten Abendrobe auf dem Roten Teppich oder im Tanzbody bei „Let’s Dance“, in fast jedem Look macht die Schönheit eine gute Figur. Das dachte sich wohl auch das Dessous-Label „Hunkemöller“ und klopfte an die Tür von Rebecca Mir. Als Gesicht der neuen Herbst-Winter-Kollektion hüllt das brünette Model ihren Traumkörper aktuell in feine Spitze und elegante Seide. Ein Anblick, der sonst nur ihrem Ehemann Massimo Sinató vorbehalten ist.