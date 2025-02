Rebecca Mir: Überglücklich! Sie überrascht mit süßen Neuigkeiten

Was sie ihren Fans wohl schon bald mitteilen will? Daraus macht Rebecca Mir aktuell noch ein großes Geheimnis. Ein Fan scheint jedoch bereits eine Vermutung zu haben. "Ihr habt euch bestimmt eine Immobilie auf Mallorca gekauft", schreibt der Nutzer in den Kommentaren. Wird sich die Familie etwa auf der Baleareninsel niederlassen? Aktuell sind Rebecca, ihr Mann Massimo und ihr gemeinsames Söhnchen in der Nähe von Mannheim heimisch. Sagen sie jetzt Deutschland wirklich Lebewohl? Oder handelt es sich nur um ein Feriendomizil oder doch etwas ganz anderes? Bislang können die Fans nur Rätselraten. Bleibt abzuwarten, wann die 33-Jährige mit der Wahrheit hinter ihren "Great News" herausrücken wird.

