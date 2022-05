Rebecca Mir & Massimo Sinató: Das Feuer ihrer Liebe ist erloschen!

Nach außen hin ist Rebecca die Verständnisvolle

Ja, Rebecca Mir ist Hausfrau. Ja, sie ist Mutter eines einjährigen Sohnes, aber sie ist auch noch mehr: ein erfolgreiches Topmodel! Und das will sie ihren Göttergatten nicht vergessen lassen! Lasziv präsentierte sie jetzt die aufregenden Dessous der neuen Kollektion von Hunkemöller und sorgte mit den Fotos im Netz für reichlich Schnappatmung. Vielleicht auch bei ihrem Massimo? Rebecca setzt offenbar alles daran, dass das Feuer ihrer siebenjährigen Ehe nicht erlischt. Aus gutem Grund!

Schließlich legte er wochenlang mit Podcasterin Amira Pocher bei RTLs "Let’s Dance" eine flotte Sohle aufs Parkett – kam ihr beim Tanzen vor und hinter den Kulissen gefährlich nah. "Also, die Rebecca sieht das ganz gelassen", plauderte er beharrlich aus. Tja, wenn sich der Gute da man nicht täuscht! Immerhin wurde ihm 2020 bereits eine Affäre mit "Let’s Dance"-Kandidatin Lili Paul-Roncalli nachgesagt – was er vehement dementierte. Und: Auch der Profi-Tänzer und seine Rebecca haben sich in der berüchtigten TV-Sendung kennen und lieben gelernt! Fans sind sich sicher: Nach außen hin ist seine Frau zwar stets die Verständnisvolle, aber ein Funken Skepsis bleibt …

