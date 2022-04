Rebecca Mir und Massimo Sinato: Juhuu, Baby Nummer 2

"Also ich glaube, ich kann mir schon vorstellen, dass wir irgendwann mal dann noch mehr Nachwuchs bekommen", berichtete Rebecca nun voller Euphorie gegenüber "RTL". Wow! Was für eine Hammer-News! Scheinbar können sich die Fans auf ein weiteres Mir-Sinato-Baby freuen! Doch vorerst müssen sich alle "Baby-Bejubeler" noch ein wenig gedulden. So ergänzt Rebecca: "Aber ich muss auch ganz ehrlich sagen, es ist eine sehr, sehr schöne, sehr intensive Zeit, aber ich bin jetzt auch momentan mit einem Baby sehr, sehr gut ausgelastet." Wann die beiden wohl die nächste Nachwuchsnews verkünden werden? Wir können gespannt sein und freuen uns schon jetzt!