Rebecca Mir & Massimo Sinató: Zuckersüße News kurz nach der Geburt ihres Babys

Wie Rebecca Mir nun verrät, ist es für sie enorm wichtig, Familie und Beruf unter einen Hut zu bekommen. So erklärt sie gegenüber "Leute heute": "Mein Sohn kommt ja immer mit, also das steht ganz außer Frage. Ich würde gar keinen Job machen ohne ihn, also das würde ich gar nicht annehmen." Für sie war es deshalb jetzt auch selbstverständlich, ihren Sohn mit zu ihrem ersten Laufsteg-Job nach Paris zu nehmen. Sie ergänzt: "Ich bin ja schon ein bisschen aufgeregt, weil das meine allererste Modenschau wieder ist seit langem, quasi ein kleines Comeback, jetzt zum ersten Mal als Mama auf dem Laufsteg zu sein." Doch die Aufregung war vollkommen umsonst! Rebecca erledigte ihren Auftritt nämlich mit Bravour! Vor allem Massimo schwärmte in den höchsten Tönen über seine Ehefrau: "Rebecca ist ein wunderbares Model und sie ist großartig gelaufen! Das sage ich als liebender Mann, sondern auch ganz objektiv. Also für mich die schönste Frau des Abends."

