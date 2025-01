Rebecca Ries: Sie äußert sich endlich zu Babygeschlecht

Auf Instagram wird bereits eifrig über das Thema spekuliert, und die Fans haben ihre eigenen Theorien entwickelt. Ein Follower bemerkt: "Das sieht nach einem Mädchen-Bauch aus." Auch andere Kommentare lauten: "Ein Mädchen – man erkennt es an der Form!" Doch "Temptation Island V.I.P"-Star Rebecca Ries lässt sich nichts entlocken. Naja, fast nichts!

Denn jetzt hat sie zumindest den Tag verraten, an dem das Geheimnis gelüftet werden soll: "Wir werden es am 18. Januar erfahren." Eine Gender-Reveal-Party sei ebenfalls in Planung, wie sie andeutet.