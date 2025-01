Rebecca Ries & Göktug Göker: Noch vor der Geburt! Sie wagen den nächsten Schritt

In Anbetracht der Schnelligkeit ihrer Beziehung, ließen es sich Rebecca und Gök jedoch nicht nehmen, sich einen kleinen Scherz mit ihren Fans zu erlauben. In einem Post auf der Social-Media-Plattform, den sie am 5. Januar 2025 teilten, ist zu sehen, wie Gök vor seiner Rebecca auf die Knie geht. Etwa ein Heiratsantrag? Nein, der einstige "Temptation Island VIP"-Verführer hält keinen Ring in der Hand, sondern einen Hausschlüssel. Schnell wird klar: Es wird noch nicht geheiratet, dafür jedoch ein gemeinsames Liebesnest geschaffen.

Mit Humor verkünden die beiden somit, dass sie die erste gemeinsame Bleibe für ihre kleine Familie gefunden haben. Immerhin trennten das Paar bislang circa 100 Kilometer, wie Rebecca in den Kommentaren verrät. Wie schön, dass sie Fernbeziehung nun schon bald ein Ende hat! Das sehen auch die Fans so und überschütten die werdenden Eltern mit Glückwünschen. In den Kommentaren finden sie liebe Worte, wie: "Glückwunsch zum gemeinsamen neuen Heim", "Ihr habt das Beste verdient. Danke das ihr uns auf eure Reise mitnehmt. Viel Glück euch 3" oder "Endlich der nächste Schritt. Herzlichen Glückwunsch und alles erdenklich Gute und Liebe für die Schwangerschaft und für euer gemeinsames Leben." Da können wir uns nur anschließen und dem Paar auf seinem weiteren Weg alles Gute wünschen.