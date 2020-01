Reddit this

Rebel Wilson: Abnehm-Hammer! So hat man sie noch nie gesehen

Rebel Wilson hat ordentlich abgespeckt! Die Schauspielerin hält sich an ihre Neujahrsvorsätze und endlich purzeln die Kilos!

Wow, so hat man wohl noch nie gesehen! Gestern hat sich die 39-Jährige bei einem Event von den Fotografen ablichten lassen und dabei ihren erschlankten Körper gezeigt. Schon auf den ersten Blick wird klar: Sie hat mächtig viel Gewicht verloren!

Rebel Wilson hat abgenommen

Schon im Dezember verriet Rebel, am Set von „Cats“ innerhalb von vier Tagen vier Kilo abgenommen zu haben. Mittlerweile dürften auch weitere Kilos gepurzelt sein! In ihrem grünen Kleid strahlte die Schauspielerin bis über beide Ohren, als sie beim gestrigen Pressetermin über den Teppich lief.

Rebel WIlson hat abgenommen. Foto: GettyImages

Doch wie hat der blonde Superstar sich so schnell in Topform gebracht? „Ich versuche, Zucker und Junk Food zu vermeiden, was nach dem Urlaub, den ich gerade hatte, schwierig sein wird, aber ich werde es schaffen“, verriet sie Anfang Januar noch auf . Ihre Disziplin hat sich definitiv bezahlt gemacht!

Rebel Wilson verlor schon einmal viel Gewicht. Dieses konnte sie damals jedoch nicht halten: