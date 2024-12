Regina Halmich: 3 Monate nach dem Kampf gegen Stefan Raab! Das passierte wirklich danach

Doch was geschah eigentlich nach dem Kampf? Regina Halmich verrät: Gar nichts! Stefan Raab machte sich nach dem Ereignis sofort aus dem Staub. Sie hat nie wieder was von ihm gehört! "Es wundert mich nicht. Es ist aber schon schade, ich hätte Stefan gerne noch mal nach dem Kampf getroffen", so die 48-Jährige. Schade! Doch am Ende kann es der Sportlerin egal sein! 2025 will sie es ohnehin etwas ruhiger angehen lassen. "Nächstes Jahr möchte ich mir mehr Zeit für mein Privatleben nehmen", gesteht sie. Nach diesem turbulenten Jahr hat sie sich das auch wirklich verdient ...

