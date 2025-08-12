Reiner Calmund verlässt "Grill den Henssler" – und DAS plant VOX für ihn
Nach 18 Jahren sagt Reiner Calmund "Tschüss" zu "Grill den Henssler" und VOX hat sich für diesen Anlass etwas ganz Besonderes überlegt.
Reiner Calmund wird schon bald ein letztes Mal bei "Grill den Henssler" zu sehen sein.
© IMAGO / Eibner
Reiner Calmund ist seit fast zwei Jahrzehnten das Herzstück von "Grill den Henssler" – jetzt heißt es Abschied nehmen. Am 14. September um 20:15 Uhr sendet VOX eine ganz besondere Ausgabe der beliebten Kochshow, die dem 76-Jährigen gewidmet ist. Der Schauplatz könnte kaum schöner sein: Die Seebühne im Elbauenpark Magdeburg, moderiert von Laura Wontorra.
Diese Promis stehen für Calmund am Herd
Für seinen letzten Auftritt durfte "Calli" selbst entscheiden, wer an seiner Seite steht – und er hat tief in die Promi-Kiste gegriffen: Matze Knop, Detlef Steves und seine ehemalige Jury-Kollegin Mirja Boes treten gegen TV-Koch Steffen Henssler an. Unterstützt werden sie dabei von niemand Geringerem als Johann Lafer.
VOX verspricht schon jetzt: "Callis letzte Punktevergabe wird legendär und sehr emotional." Direkt im Anschluss, um 22:35 Uhr, zeigt "Prominent!" ein Special, das noch einmal auf Calmunds bewegte Zeit in der Kochshow zurückblickt. Wer nicht bis zum 14. September warten möchte, kann die Episode bereits eine Woche vorher auf RTL+ sehen.
So geht es nach Callis Abschied weiter
Der Abschied von Reiner Calmund ist gleichzeitig der Auftakt zur Sommer-Staffel von "Grill den Henssler" mit insgesamt sechs neuen Folgen. Ab Episode zwei übernehmen wechselnde Gast-Juroren seinen Platz neben Jana Ina Zarrella und Christian Rach – darunter Publikumslieblinge wie Bruce Darnell, Joachim Llambi und Guido Maria Kretschmer.
Auch bei den Themen dürfen sich Fans auf Abwechslung freuen:
21. September: Coach-Special, bei dem die Koch-Coaches selbst antreten
5. Oktober: Mallorca-Special mit Lorenz Büffel, Isi Glück und Mickie Krause
12. Oktober: Paar-Special mit Verona & Franjo Pooth, Sarah Bora & Eko Fresh sowie Ross Antony & Paul Reeves
Warum Reiner Calmund aufhört
Sein Entschluss, "Grill den Henssler" zu verlassen, fiel nach 18 Jahren in der Jury – zunächst bei der Vorgänger-Show "Die Kocharena" und später bei "Grill den Henssler". In einem Statement sagte er: "Mit 77 Jahren – da fängt das Leben an! Nach all den Jahren voller großartiger Begegnungen, köstlicher Speisen und spannender Koch-Wettkämpfe sage ich: Et hätt mir Spaß jemaat! Es war mir Schleckermäulchen eine riesengroße Ehre!"
Schon gegen Ende der letzten Staffel fehlte Calmund krankheitsbedingt. Im Dezember 2024 erlitt er während der Dreharbeiten einen Schwindelanfall, musste ins Krankenhaus und erhielt die Diagnose Vorhofflimmern. In den verbleibenden Folgen wurde er kurzfristig von Bruce Darnell und Ali Güngörmüş vertreten.