Renata Lusin: Offiziell! Ihr Herz schlägt für Rúrik Gíslason

Rúrik Gíslason und Renata Lusin haben in den letzten Wochen alles gegeben, um sich ins heutige "Let's Dance"-Finale zu tanzen. Wie die beiden immer wieder bewiesen, sind sie auf der Tanzfläche einfach ein absolut eingespieltes Team. So schwärte Renata stets in den höchsten Tonen von ihrem Tanzpartner. Doch wie es scheint, verstehen sich die beiden auch fern ab der "Let's Dance"-Scheinwerfer einfach super!