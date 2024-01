René Casselly: Konkurrenzkampf beim "Turmspringen"! "Wir gönnen uns den Sieg nicht"

Am Freitag geht das "RTL Turmspringen" endlich in die nächste Runde. Nachdem René Casselly (27) vergangenes Jahr wegen einer Verletzung nicht antreten durfte, will er jetzt endlich zeigen, was er kann. Im Interview mit "Intouch Online" spricht der "Let's Dance"-Sieger über sein Trainingsprogramm, seinen Unfall und den Konkurrenzkampf hinter den Kulissen...