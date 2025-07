René Pascal ist tot: Was zur Todesursache bekannt ist

Er war eine echte Kultfigur im Ruhrgebiet: René Pascal, mit bürgerlichem Namen Hans-Dieter Wolter, prägte jahrzehntelang die Essener Kneipenszene. Nun ist der beliebte Musiker und langjährige Betreiber der Kult-Kneipe "Drehscheibe" tot. Wie die WAZ berichtet, verstarb Pascal am 7. Juli in einer Pflegeeinrichtung in Essen, in der er zuletzt gelebt hatte. Die Todesursache ist bislang nicht bekannt, doch der Kult-Essener soll unter gesundheitlichen Problemen gelitten haben.