Renée Zellweger: Spätes Mutterglück für die 52-Jährige!

Vielleicht lag es auch einfach daran, dass Renée jahrelang Pech in der Liebe hatte – so wie ihr Film-Alter-Ego Bridget! Die Kurzzeit-Ehe mit Country-Star Kenny Chesney wurde annulliert, Beziehungen mit Jim Carrey, Bradley Cooper und Jack White gingen in die Brüche. Doch jetzt ist alles anders!

Im vergangenen Jahr traf die Schauspielerin auf den britischen TV-Moderator Ant Anstead (42) – und scheint in ihm ihren Mr. Right gefunden zu haben! Und mehr noch: Jetzt scheint Renée auch am Familienleben Gefallen zu finden, denn Anstead brachte seine drei Kinder Amelie (18), Archie (15) und Hudson (2) mit in die Beziehung. Und plötzlich steht Renée auf Spielplätzen herum, joggt neben dem kleinen Hudson her – und strahlt über das ganze Gesicht! Mal ehrlich, wenn das kein Glück ist…

"Renée ist sehr liebevoll und geht sehr fürsorglich mit Hudson um", bestätigt ein Insider gegenüber "Us Weekly". Und weiter: "Sie hat noch nie ein Kind gehabt und genießt es, mit ihm zu spielen." Die Oscar-Preisträgerin scheint sich in ihrer neuen Rolle als Ersatz-Mami also pudelwohl zu fühlen. Manchmal kommen die Dinge eben anders als (vom Umfeld) erwartet. Aber sie können ebenso schön sein!