Richard "Mörtel" Lugner: Wer wird seine Millionen erben?

Richard "Mörtel" Lugner (†91) ist am Montagmorgen (12. August) in seiner Villa im Wiener Nobelbezirk Döbling verstorben. Der österreichische Bauunternehmer hinterlässt seine sechste Ehefrau Simone "Bienchen" Reiländer (42), die er noch am 1. Juni dieses Jahres standesamtlich heiratete und seine vier Kinder Alexander (61) und Andreas (58), die aus seiner ersten Ehe mit Christine Lugner (85) stammen, Tochter Jacqueline (30), die von Christina "Mausi" Lugner, 59) ist und seine uneheliche Tochter Nadin Jeannine (39), die aus einer zweijährigen Beziehung mit der Österreicherin Sonja Jeannine Cutter (68) stammt. Jetzt ist die große Frage: Wer erbt seine Millionen?