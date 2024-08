Richard Lugner (†91): So wird die große Trauerfeier ablaufen

Richard "Mörtel" Lugner (†91) ist am Montagmorgen (12. August) in seiner Villa im Wiener Nobelbezirk Döbling verstorben. Jetzt heißt es für seine Angehörigen: Abschied nehmen. Seine sechste Ehefrau, Simone "Bienchen" Reiländer (42), die er noch am 1. Juni dieses Jahres standesamtlich heiratete, brachte ihre Trauer bislang nur in einem Instagram-Post zum Ausdruck: "Bienchen" postet ein Foto eines Gemäldes von Richard Lugner und schreibt dazu: "Du warst der Traum meines Lebens. Und wenn ich dich strahlen sah, bei meinem Anblick, dann wusste ich, dass ich auch Deiner war. In Liebe".

Jetzt steht die Trauerfeier des österreichischen Bauunternehmers bevor und erste Details sind bereits durchgesickert.